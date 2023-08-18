موسكو: الأسلحة الغربية تقل كفاءة عن نماذج أسلحة سوفيتية عمرها 50 سنة

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 10:37 ص

قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن العالم أصبح على قناعة بأن الأسلحة الغربية ليست فريدة، بل في الكثير من الأحيان تقل كفاءة عن نماذج أسلحة سوفيتية عمرها 50 سنة.

وأضاف بوليانسكي- في اجتماع لمجلس الأمن، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة أن النتيجة الوحيدة لهجوم كييف المضاد، كانت مقتل عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، مؤكدا أن الجيش الروسي دمر خلال صد ذلك الهجوم مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية باهظة الثمن.

وأشار - حول تدريب الدول الغربية للقوات الأوكرانية- إلى أن تدريب القوات والتخطيط لعمليات الجيش الأوكراني "أمر مؤسف"، وهو ما تؤكده شهادات العسكريين الأوكرانيين الأسرى لدى الجيش الروسي بعد تدريبهم وفقا للمعايير الغربية"، موضحا أن الانهيار الكامل لنظام الإدارة العسكرية الأوكراني، وانتشار الفساد وعدم التنظيم، أدى إلى أن المرتزقة الغربيين بدأوا يدركون أن الدور الوحيد المنوط بهم ليس القتال من أجل أوكرانيا، بل جعلوهم وقودا للمعركة، وصاروا يتمنعون عن القتال.