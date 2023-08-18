خفر السواحل الياباني: 4 سفن صينية تدخل المياه الإقليمية قرب جزر سينكاكو

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 10:30 ص

أعلن مسئولو خفر السواحل الياباني، أن 4 سفن حكومية صينية دخلت المياه الإقليمية لليابان بالقرب من جزر "سينكاكو" اليوم الجمعة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن المسئولين قولهم "إن السفن اقتربت من جزيرة "مينامي كوجيما" من الساعة 2:11 صباحا بالتوقيت المحلي"، مشيرين إلى أن سفينتين كانتا تبحران في المنطقة المتاخمة خارج المياه الإقليمية لليابان منذ مساء أمس الخميس، إلا أنهما كانتا على بعد 20 إلى 22 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة "مينامي كوجيما" داخل المياه الإقليمية حتى الساعة 2:40 صباحا بالتوقيت المحلي".

وأشار المسئولون إلى أن السفينتين الأخريين كانتا تبحران على بعد 19 إلى 22 كيلومترا جنوب شرقي الجزيرة داخل المياه اليابانية أيضا.

وأوضحت (إن إتش كيه) أن خفر السواحل حذر السفن وطالبها بمغادرة المنطقة، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية تراقب الوضع.

وتعد هذه المرة الـ21 هذا العام والأولى منذ 19 يوليو الماضي التي يتم فيها رصد سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية حول جزر "سينكاكو".

وتسيطر اليابان على جزر "سينكاكو"، وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان، وتطالب الصين وتايوان بها.