13 مصابا إثر اصطدام 4 سيارات ملاكى بطريق وادى النطرون العلمين

أصيب 13 شخصا أثر تصادم 4 سيارات ببعضهما بطريق وادي النطرون العلمين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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تلقت غرفة عمليات المرور أشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق وادي النطرون العلمين أمام دخلة العميد أتجاة القاهرة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام 4 سيارات ملاكى ببعضهما البعض ونتج عن الحادث إصابة أشخاص 13 شخصا وجري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.