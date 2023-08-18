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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الأرصاد»: تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يقلل درجات الحرارة

منخفض جوي
منخفض جوي
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أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في التحسن في الأحوال الجوية والأجواء الصيفية المعتادة، كما أن قيم الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتةً إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها بشكل كبير.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أننا نتأثر بامتداد لمنخفض جوي كبير في طبقات الجو العليا وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة وتوزيع رطوبة عمود الهواء ككل، وهو ما يؤدي إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في فترة الصباح الباكر. 

وأوضحت، أن طقس الظهيرة سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على المتوسطة، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الهيئة العامة للأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية السحب المنخفضة والمتوسطة السحب المنخفضة