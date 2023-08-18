جداريات علي عبدالفتاح ومها جميل تزين شوارع أسوان.. «فيديو»

قصة جمعت بين الفن والحب عاشها الفنان علي عبدالفتاح وزوجته الفنانة مها جميل في شوارع مدينة أسوان الشاهدة على أعمالهما الفنية.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جداريات علي عبدالفتاح ومها جميل تزين شوارع أسوان».

وقرر علي ومها العمل على تجسيد الهوية البصرية لمحافظة أسوان، بجانب البحث عن هوية أسوان وإعادة الفن مرة أخرى للشارع ومحاكاة الطبيعة.

وأكد علي عبدالفتاح في مداخلة عبر تطبيق ZOOM، أنه وزوجته ينتميان إلى دفعة واحدة في الكلية ونفس الاتجاه بالفن: «قررنا نشتغل بفكر جديد في الميادين والشوارع، أحببنا العمل على شيء يمس الناس ويكون قريبا منهم».

إلى ذلك، قالت مها: «كنت وعلي من الطلاب المميزين في الكلية، واخترنا العمل بسرعة والمساحات الكبيرة، وعرض علي أن نعمل في الشارع وجعلني أطلع على رسوم فنانين عالميين وأعجبتني الفكرة».