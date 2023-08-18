الخارجية الصينية تعلن حضور الرئيس شي جين بينج قمة "بريكس"

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 10:20 ص

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينج من المقرر أن يحضر القمة ال15 للبريكس التي ستعقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية - "سيحضر الرئيس الصيني شي جين بينج القمة ال(15) للبريكس التي ستعقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا".

وأوضحت هوا أن رئيس الصين سيقوم بزيارة جنوب إفريقيا في الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري بدعوة من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.. مضيفة أن الرئيس الصيني سيتولى - أثناء وجوده في جنوب إفريقيا - الرئاسة المشتركة مع الرئيس الأفريقي رامافوزا.

وتستضيف جنوب أفريقيا قمة بريكس يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة قادة المجموعة الخمس على أن تركز على دعم الأهداف التنموية والاستثمارات وتوقعات بإطلاق منافس للدولار.

وكلمة "بريكس" هي اختصار لأربع دول أعضاء هي (البرازيل وروسيا والهند والصين)، وانضمت جنوب إفريقيا إلى المجموعة لاحقا في عام 2010.