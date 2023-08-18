26 أغسطس.. بدء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية بتعليم جنوب سيناء

تنطلق يوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري، بدء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية للمسابقة رقم (1) لسنة 2023 من الراغبين لشغلها سواء بالتجديد أو التقديم لكل من وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية أو موجه عام أو موجه مادة أو نشاط أو مدير ووكيل مدرسة رسمية أو رسمية لغات للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو ثانوية فنية، بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في تصريح له إن المقابلات تبدأ يوم السبت الموافق 26 أغسطس لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة وموجه إعدادي وثانوي وذلك لطلبات التجديد بتمام الساعة الواحدة ظهرا، وتبدأ الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 مقابلات مدير ووكيل مدرسة ابتدائي وتعليم فني وموجه ابتدائي وتعليم فني وموجه نشاط لطلبات (التجديد) بتمام الساعة الواحدة ظهرا، وتبدأ يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2023 مقابلات مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه عام وأول ومدير ووكيل مدرسة (ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني) وموجه مادة ابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني وموجه نشاط وذلك لطلبات (التقديم) بتمام الساعة الواحدة ظهرا، بينما تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 مقابلات مدير ووكيل مدرسة رسمي لغات (تقديم وتجديد) وذلك بتمام الساعة الواحدة ظهرا، لافتا إلى أن المقابلات تجرى بمقر ديوان المديرية بمكتب وكيل الوزارة الدور الثاني، على أن يتم التواجد قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل.

وكان تعليم جنوب سيناء قد أعلن يوم الأحد الموافق 16 / 07 / 2023 م عن عدد من الوظائف الإشرافية الشاغرة بالتوجيه الفني والإدارة التعليمية وأماكن شغلها والشروط والمستندات المطلوبة وذلك بنطاق المحافظة من المسابقة رقم (1) لسنة 2023 وذاك حتى موعد غايته الخميس الموافق 27 / 07 / 2023 م لكل من مدير إدارة تعليمية (إدارة سانت كاترين ) ووكيل إدارة تعليمية ( إدارة سانت كاترين– شرم الشيخ ) وموجه عام مادة أو نشاط وموجه أول مادة أو نشاط وموجه مادة أو نشاط ومدير مدرسة ووكيل مدرسة رسمية ورسمية لغات وذلك في ضوء أحكام القانون (155 ) لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون 93 لسنة 2012 وعلى القانون رقم (93 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون (155 ) لسنة 2007 م ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428 ) لسنة 2013 والقرار رقم ( 1764 ) لسنة 2020 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية.

وأوضح الإعلان أن وظائف التوجيه الفني جاءت كالتالي:

عدد (2) موجه عام مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية وعدد (3) موجه أول لغة عربية وفيزياء وتربية موسيقية وعدد (3) موجه ثانوي لغة عربية بإدارات (سانت كاترين أبورديس) وأبوزنيمة ورأس سدر) وعدد (2) موجه إعدادي لغة عربية بإدارتي (سانت كاترين وأبوزنيمة) وعدد (1) موجه ابتدائي لغة عربية بإدارة أبورديس وعدد (2) موجه ثانوي لغة إنجليزية بخليجي السويس والعقبة وعدد (2) موجه إعدادي لغة إنجليزية بإدارتي (سانت كاترين ونويبع) وعدد (8 ) موجه ابتدائي لغة إنجليزية بكل الإدارات وعدد (4) موجه علوم ثانوي (1 كيمياء بخليج العقبة و2 موجه جيولوجيا بخليجي السويس والعقبة و1 فيزياء بخليج السويس) وعدد (4) موجه إعدادي علوم بإدارات (شرم الشيخ ودهب وكاترين وأبوزنيمة) وعدد (5) موجه علوم ابتدائي بإدارات (شرم الشيخ وأبورديس وكاترين ودهب ونويبع) وعدد (1) موجه ثانوي حاسب آلي بخليج السويس وعدد (2) موجه إعدادي حاسب آلي بإدارات ( سانت كاترين أبورديس) وبرأس سدر وعدد(1) موجه ابتدائي حاسب آلي بإدارة طور سيناء وعدد (2) موجه ثانوي مواد فلسفية بخليجي العقبة والسويس وعدد (2) موجه إعدادي للدراسات الاجتماعية بإدارتي نويبع ورأس سدر.

كما تضمن الإعلان: عدد (1) موجه ابتدائي دراسات اجتماعية بإدارة نويبع وعدد (3) موجه إعدادي تربية رياضية بإدارات طور سيناء ودهب وأبوزنيمة وعدد (4) موجه إعدادي تربية فنية بإدارات طور سيناء وشرم الشيخ و(كاترين وأبورديس) ورأس سدر وعدد (1) موجه إعدادي تربية موسيقية بإدارة طور سيناء وعدد (1) موجه إعدادي اقتصاد منزلي بإدارة شرم الشيخ وعدد (1) موجه إعدادي تربية زراعية بخليج العقبة وعدد (3) موجه ابتدائي رياضيات بإدارات كاترين وأبورديس ونويبع وعدد (2) موجه ابتدائي مجال صناعي بإدارتي (شرم الشيخ ورأس سدر) وعدد (1) موجه ابتدائي رياض أطفال بإدارتي (نويبع وكاترين) وعدد (2) موجه تربية خاصة ابتدائي سمعي وفكري بجميع مدارس التربية الخاصة بالمحافظة وعدد (5) موجه تربية اجتماعية بكل الإدارات عدا إدارات سانت كاترين وطور سيناء وأبوزنيمة وعدد (4) موجه مكتبات بإدارات أبورديس وكاترين ودهب وشرم الشيخ وعدد (4) موجه صحافة بإدارات طور سيناء ورأس سدر ودهب وشرم الشيخ وعدد (1) موجه تربية مسرحية بإدارة طور سيناء وعدد (4) موجه بالتعليم الفني لمجالات (تبريد علمي وسيارات علمي ونجارة أثاث عملي وعلمي).

بينما إعلان وظائف الإدارة المدرسية تضمن: عدد (10) مدير ثانوي بكل الإدارات ماعدا (أبوزنيمة، سانت كاترين)، و(8 ) وكيل ثانوي بكل الإدارات ماعدا (أبوزنيمة،طور سيناء وشرم الشيخ)، و(39) مدير إعدادي بكل الإدارات و(43) وكيل إعدادي بكل الإدارات ماعدا (طور سيناء) و (19) مدير ابتدائي بكل الإدارات ماعدا (أبورديس)و(1) مدير مدرسة ابتدائي تربية خاصة برأس سدر و(28) وكيل مدرسة ابتدائي بكل الإدارات ماعدا طور سيناء وشرم الشيخ و (1) وكيل مدرسة ابتدائي تربية خاصة براس سدر، و(3) مدير مدرسة ثانوي فني تجاري برأس سدر، وشرم الشيخ ورأس النقب.

و(6) مدير مدرسة ثانوي فني صناعي بكل الإدارات ماعدا سانت كاترين وشرم الشيخ ، (1) مدير مدرسة ثانوي فني زراعي بسانت كاترين، و(1) مدير مدرسة ثانوي فندقي بدهب، و(3) وكيل مدرسة ثانوي تجاري بطور سيناء وشرم الشيخ وراس سدر) و(5) وكيل مدرسة ثانوي صناعي بكل الإدارات ماعدا طور سيناء وشرم الشيخ و(4) وكيل مدرسة ثانوي زراعي بسانت كاترين وطور سيناء ونويبع ورأس سدر و(1) وكيل مدرسة ثانوي فندقي بدهب.

وأخيرًا وظائف مدير ووكيل مدرسة ثانوي وإعدادي وابتدائي رسمي لغات بعدد (6) مدير مدرسة بكل الإدارات ماعدا سانت كاترين وشرم الشيخ و(19) وكيل مدرسة بكل الإدارات ماعدا سانت كاترين.