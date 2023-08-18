أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 10:15 ص

حافظ الدولار الأمريكي علي ثباته أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات الخميس 18 أغسطس 2023 في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية ، ليستقر متوسط سعر صرف العملة الخضراء امام الجنيه في البنك المركزي المصري عند نحو 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري سعر 30.85 جنيه للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع .



في البنك التجاري الدولي سجل سعر شراء الدولار بداية تعاملات اليوم 30.85 جنيه فيما سجل سعر بيع الدولار 30.95 جنيه

في بنك الإسكندرية سجل سعر العملة الخضراء اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الاربعاء في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



في بنك المشرق بلغ سعر الدولار الامريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء ، بينما سجل سعر بيع الدولار اليوم 30.95 جنيه

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه