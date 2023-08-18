اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة وأمطار وسيول علي سيناء والبحر الأحمر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 85 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 إلى 50%.

ويشهد اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين وتمتد خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل البحر الاحمر.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 33 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى 29، وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 23، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة.