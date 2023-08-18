بلينكن يندد بالهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 09:16 ص

ندد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بالهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا.

وقال "إن هذه الهجمات تحدث أثرا يتردد صداه على الأسر في بلدان من جميع أنحاء العالم".

وكتب بلينكن - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة أن هجمات روسيا تمنع وصول الحبوب والغذاء إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها حول العالم.

وقال "إن هذه الهجمات لها تأثير مضاعف سيؤثر على الأسر في البلدان حول العالم"، مضيفا "أنه بينما تلهم أوكرانيا العالم، فإن روسيا تجوعه".

وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق وممرات يمكنها من خلالها الاستمرار في نقل الحبوب إلى الأماكن التي تحتاج إليها، إذ لم تجد واشنطن أي بادرة من الروس تعبر عن رغبتهم في العودة لمبادرة حبوب البحر الأسود. ومنذ انسحابها من الاتفاق، هاجمت روسيا البنية التحتية الزراعية والموانئ الأوكرانية.

وكان التصدير عبر الممر البحري الآمن حيويا للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.