ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الهند إلى 149 قتيلا

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 09:12 ص

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة من الهند إلى 149 شخصا.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أن 74 شخصا لقوا حتفهم في ولاية "هيماتشال براديش"، مشيرة إلى أن الولاية شهدت وقوع 113 انهيارا أرضيا خلال 55 يوما منذ بدء موسم الأمطار مما تسبب في خسائر مادية.

وأضافت القناة أن حكومة ولاية "أوتارانتشال" أفادت بأن 75 شخصا لقوا حتفهم جراء الفيضانات والحوادث المتعلقة بمياه الأمطار الغزيرة، وأصيب 43 آخرون بينما لا يزال 19 شخصا في عداد المفقودين منذ 15 يونيو الماضى.. مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير وإغلاق أكثر من 250 طريقا بالإضافة إلى تدمير أكثر من 1400 منزل.

يذكر أن الأمطار الغزيرة على ولايات الهيمالايا الشمالية في الهند أدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مما أسفر وقوع إصابات وأضرار جسيمة، وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، على مدن هيماشال براديش وأوتارانتشال. وفق لتقرير بموقع للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وقال التقرير إنه وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية. تم إغلاق أكثر من 800 طريق بما في ذلك الطرق السريعة الوطنية في عدد من الولايات مما أثر بشكل كبير على أكثر من 2000 طريق للحافلات وأنه ستظل جميع المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء هيماشال مغلقة اليوم 16 أغسطس.

ولفت التقرير إلى أنه تم الإبلاغ عن 60 حالة وفاة فى الأيام الثلاثة الماضية، وكانت المناطق الأكثر تضررًا هي ماندي وسولان وشيملا وتمثل مدينة ريشيكيش المنطقة الأكثر تضررًا وذكر التقرير أن هناك 20 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين في جميع أنحاء هيماشال براديش.

وقال التقرير إنه بالإضافة إلى ذلك، تضرر 139 منزلًا بشكل كامل وتضرر 639 منزلًا جزئيًا منذ 12 أغسطس في هيماشال بينما تم الإبلاغ عن 11 منزلًا متضررًا بالكامل و49 منزلًا متضررًا جزئيًا في أوتاراخاند منذ 12 أغسطس.

