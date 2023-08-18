صحفي سعودي يفجر مفاجأة بشأن عرض «الشباب» لضم زيزو

فجر الصحفي السعودي عبد الأعلى سكير، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عرض فريق الشباب السعودي، لضم أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد عبد الأعلى سكير، في تصريحات تلفزيونية، أن فريق الشباب السعودي، يضع أحمد مصطفى زيزو، على رأس أهدافه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ورفع المبلغ المالي لشراء اللاعب من الزمالك إلى 8 ملايين دولار.

وأشار الصحفي السعودي، أن نادي الشباب السعودي، يقترب من ضم زيزو، وعرض على اللاعب مبلغ 4 ملايين دولار راتبًا سنويًا حال إتمام الصفقة بشكل رسمي.

والجدير بالذكر أن الزمالك يعاني من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.