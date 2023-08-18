أحمد مرتضى منصور يكشف آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح

كشف أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم القادم.

وأكد أحمد مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك قدم عرضًا جديدًا لتجديد تعاقده مع فتوح، وفي انتظار رد اللاعب مشيرًا إلى أن فتوح أحد قادة الفريق وحاملي شارته.

وأشار القائم بأعمال رئيس الزمالك، أنه منح مهلة لأحمد فتوح كي يدرس الأمر ويرد على العرض خلال الأيام القادم.

والجدير بالذكر أن الزمالك يعاني في الوقت الحالي من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.