مي فاروق تريند تويتر بعد أولى حفلاتها في الإحساء

قدمت الفنانة مي فاروق حفلا غنائيا في منطقة الإحساء ضمن فعاليات "جولة المملكة 2023” على المسرح الرئيسي بجامعة الملك فيصل.

واستطاعت مي أن تكون ضمن قائمة التريند السعودي على موقع التغريدات “تويتر” عقب الحفل.

افتتحت مي على أغنية "يا مسهرني " بقيادة المايسترو " يحيى الموجي"، وقالت:" أول مرة أكون متواجدة في الإحساء وسعيدة بوجودي بينكم وأحب أشكر كل من الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة ومعالي المستشار تركي آل شيخ والفرقة الموسيقية ".

وأطربت مي جمهورها بأروع الأغاني الطربية من ضمنها الأغاني: يامسافر وحدك، افتكرلك ايه،أنا في انتظارك،سواح، أمل حياتي، بتونس بيك،سيرة الحب، بعيد عنك، هل رأى الحب سكارى.