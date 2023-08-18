ads
الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مي فاروق تريند تويتر بعد أولى حفلاتها في الإحساء

مى فاروق
مى فاروق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدمت الفنانة مي فاروق حفلا غنائيا في منطقة الإحساء ضمن فعاليات "جولة المملكة 2023” على المسرح الرئيسي بجامعة الملك فيصل.

واستطاعت مي أن تكون ضمن قائمة التريند السعودي على موقع التغريدات “تويتر” عقب الحفل.

افتتحت مي على أغنية "يا مسهرني " بقيادة المايسترو " يحيى الموجي"، وقالت:" أول مرة أكون متواجدة في الإحساء  وسعيدة بوجودي بينكم وأحب أشكر كل من الهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة ومعالي المستشار تركي آل شيخ والفرقة الموسيقية ".

 وأطربت مي جمهورها بأروع الأغاني الطربية من ضمنها الأغاني: يامسافر وحدك، افتكرلك ايه،أنا في انتظارك،سواح، أمل حياتي، بتونس بيك،سيرة الحب، بعيد عنك، هل رأى الحب سكارى.

مي فاروق حفل الاحساء السعودية