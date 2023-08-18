البيت الأبيض: بايدن مستعد للقاء كيم جونج أون دون شروط مسبقة

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دون شروط مسبقة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي، إلى أن بايدن سيناقش مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية مع الزعيم الكوري في حال انعقد هذا اللقاء.

وقال كيربي في مقابلة: "نحن مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لم تعط ردا إيجابيا حتى الآن على الاقتراح.

واتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي كانج سون نام، خلال كلمته في المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.

وأشار الوزير إلى أنه "لا يمكن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات، حتى تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري. أما الآن، فالقوة المادية وحدها هي ما يمنع نشوب صراع نووي في المنطقة".

كما أكد سون نام، أن بيونج يانج واثقة من حتمية اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا: "لم يعد السؤال هل ستندلع الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية أم لا، بل من سيبدأها ومتى؟".

وسبق أن دعت بعثة كوريا الشمالية لدى المنظمات الدولية في جنيف، المجتمع الدولي إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأمريكية واتخاذ إجراءات لحفظ السلام.