صور| الوادي الجديد تطلق الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية المتميزة

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، فعاليات الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية المتميزة بمركز الخارجة.

قالت النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إنه إيمانًا من دور الحزب في دعم الرياضة والمساهمة في نشر ثقافة ممارستها على نطاق واسع وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الرياضة والرياضيين فقد جرى إطلاق فعاليات الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية بمركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة.

وأكدت رغدة، أن الملتقى تضمنت استعراض جهود الدولة في دعم الرياضة والرياضيين وسبل التوسع في دعم الأبطال المتميزين من خلال تكريمهم ودعمهم معنويا وماديا وفنيا وذلك بالتنسيق مع قطاع الشباب والرياضة.

وتضمن الملتقى تكريم لاعبات كرة الطائرة بمركز التنمية الشبابية بمدينة الخارجة لتميزهن في عدة محافل رياضية على المستوى القومي وحصد مراكز متقدمة، بالإضافة لتكريم فريق الكاراتيه بالمركز، وتكريم المديرين الفنيين ومديري الفرق الرياضية والمدربين، كما جرى عرض فيلما تسجيليا عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم الرياضة والرياضيين، كما جرى توزيع دروع وشهادات تقدير وأدوات رياضية على فريق الطائرة والكاراتيه وقيادات وأعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بقيادة الكابتن عماد فتحي عبد اللطيف مدير المركز.

حضر الاحتفالية كل من المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل بالوادي الجديد، الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة بالحزب، عبد العال عبد الوهاب كريم، أمين لجنة الشئون البرلمانية بالحزب، وأعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية ومديري ومدربي الفرق الرياضية المتميزة بالمركز والمدير التنفيذي لمنطقة الكاراتيه.

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (1)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (2)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (3)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (4)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (5)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (6)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (7)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (8)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (9)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (10)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (11)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (12)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (13)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (14)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (15)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (16)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (17)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (18)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (19)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (20)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (21)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (22)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (23)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (24)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (25)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (26)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (27)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (28)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (29)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (30)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (31)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (32)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (33)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (34)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (35)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (36)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (37)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (38)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (39)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (40)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (41)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (42)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (43)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (44)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (45)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (46)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (47)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (48)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (49)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (50)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (51)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (52)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (53)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (54)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (55)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (56)

الملتقى الشبابي لدعم الفرق الرياضية في الخارجة (57)