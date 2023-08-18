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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استخبارات سيئول: كوريا الشمالية تحضر لتجربة صاروخية تزامنًا مع قمة واشنطن وطوكيو وسيئول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نقلت وكالة "يونهاب" عن استخبارات كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تحضر لتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات تزامنا مع قمة ثلاثية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقالت الاستخبارات، يوم الخميس، إن ذلك "قد يكون جزءا من سلسلة الاستفزازات العسكرية" من قبل بيونج يانج تزامنا مع القمة التي ستنعقد في الولايات المتحدة اليوم الجمعة.

وأضافت أن "استعراض القوة قد يكون كذلك ردًا على المناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي من المقرر أن تنطلق يوم الاثنين وتستمر حتى نهاية الشهر.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كامب ديفيد يوم الجمعة لمناقشة قضايا المنطقة والجهود المشتركة لردع الصين وكوريا الشمالية.

استخبارات سيئول كوريا الشمالية تحضر لتجربة صاروخية قمة واشنطن طوكيو سيئول