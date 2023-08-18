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الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور| قافلة طبية مجانية لقرية "بدخلو" بمركز الداخلة في الوادي الجديد

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بقرية بدخلو بالداخلة
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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، الخميس، قافلة طبية مجانية لسكان قرية " بدخلو" التابعة للمركز. 

وأكد أمين الحزب بمركز الداخلة، النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، أن القافلة الطبية بقرية بدخلو، كانت في 4 تخصصات طبية هي "الباطنة – أطفال – جلدية - الأسنان"، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ76مواطنًا من أبناء القرية، والقرى المجاورة لها.

وأضاف عبد الغني، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال الكشف وصرف العلاج بالمجان، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز الداخلة، وذلك في إطار حرص الحزب على التواصل الجماهيري وتقديم الخدمات خاصة للأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين.

قافلة طبية لقرية بدخلة بالداخلة (1)
قافلة طبية لقرية بدخلة بالداخلة (1)
قافلة طبية لقرية بدخلة بالداخلة (2)
قافلة طبية لقرية بدخلة بالداخلة (2)
قافلة طبية لقرية بدخلة بالداخلة (3)
قافلة طبية لقرية بدخلة بالداخلة (3)
قافلة الداخلة الكشف حزب العلاج