بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية يوم الخميس، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.19 %، عند 11.988،62 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.09 % ليستقر عند 972،03 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.38 % بمجموع 898،62 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.2 % بمجموع 11.065،41 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 36 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 620 مليار درهم مغربي.