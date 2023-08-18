الجيش الروسي: أوكرانيا هاجمت سفنًا حربية روسية قرب القرم بمركبة بحرية مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، عن قيام القوات الأوكرانية بمهاجمة سفنًا حربية روسية قرب القرم بمركبة بحرية مسيرة، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت دون جدوى استهداف سفينتين حربيتين روسيتين بمسيرات بحرية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود أيضا.

كما أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية في يوليو الماضي، إحباط محاولة للأجهزة الخاصة الأوكرانية لشن هجوم إرهابي على سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تحمل أسلحة صاروخية عالية الدقة.