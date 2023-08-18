الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية حاولت استهداف بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت ودمرت مساء الخميس، طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود، دون وقوع إصابات أو أضرار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.

وتتعرض أراضي مقاطعة بيلجورود، وخاصة المناطق المتاخمة لأوكرانيا، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة بشكل شبه يومي، الأمر الذي رفع مستوى التهديد الإرهابي في المقاطعة إلى مستوى مرتفع (الأصفر وفقا للتصنيفات الروسية).

وكانت القوات الروسية أسقطت خلال الأيام الأخيرة، عددا من المسيرات الأوكرانية في مقاطعات بيلجورود وكالوجا وكورسك.