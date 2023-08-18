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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: أوكرانيا تقدم لنا المعلومات عن استخدام القذائف العنقودية

البنتاجون
البنتاجون
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أكد البنتاجون أن أوكرانيا تقدم للولايات المتحدة المعلومات عن استخدامها للقذائف العنقودية التي زودت بها واشنطن القوات الأوكرانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية. 

وقال المتحدث باسم البنتاجون باترك رايدر للصحفيين، يوم الخميس، إن "كل شيء يدل على أن الأوكرانيين يستخدمون تلك الذخيرة بالتوافق مع التزاماتهم وبشكل مطلوب، وذلك بناء على المعلومات التي يقدمونها لنا".

 وأضاف: "وبالتالي لا يوجد لدينا أي قلق بهذا الشأن". وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم 7 يوليو الماضي عن قرار بدء توريدات القذائف العنقودية إلى أوكرانيا. 

وشجبت الخارجية الروسية هذا القرار، مشيرة إلى أن هذه التوريدات تهدد السكان المدنيين وستتسبب بإطالة أمد النزاع. المصدر: نوفوستي

البنتاجون أوكرانيا القذائف العنقودية