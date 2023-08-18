ختام فعاليات التدريبات الوزارية بمديرية الشئون الصحية للمشرفين والعاملين بالمبادرات الرئاسية

نظمت مديرية الصحة بالمنوفية 3 دورات تدريبية بديوان عام المديرية لرفع كفاءة العاملين بالإشراف بالمديرية والإدارات الصحية ومقدمي خدمة المبادرات الرئاسية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة إيمان حسن زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية.

قام بالتدريب نخبة من المدربين على المبادرات الرئاسية بالوزارة فريق من مكتب الدكتور محمد حساني مساعد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة ، الذي حرص في ختام الفعاليات على تقديم الشكر لوكيل الوزارة لما تقوم به مديرية الشئون الصحية بالمنوفية وإدارة الرعاية الأساسية وفرق المبادرات الرئاسية من جهد كبير لتقديم الخدمات للمواطنين وأبدوا تقديرهم لما حققته المنوفية من إنجاز في مبادرة 100 يوم صحة التي لا زالت تقدم خدماتها إلى الآن.

حيث تم تدريب (44) من إشراف المديرية والإدارات الصحية و (600) من مقدمي الخدمة بمنشآت الرعاية الاساسية وذلك على مدار ثلاثة أيام، وتم التدريب على أعمال مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة فحص وعلاج الأمراض والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومبادرة دعم صحة الأم والجنين ومبادرة الإكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع بالأطفال حديثي الولادة.



استهدف التدريب الذي بدأ يوم الثلاثاء، رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمبادرات الرئاسية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.