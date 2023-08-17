قرار مفاجئ لاتحاد جدة بالاستغناء عن أحمد حجازي

اتخذ نادي اتحاد جدة السعودي، تجاه النجم المصري أحمد حجازي، المحترف ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن مستقبله بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تعرض مدافع المنتخب الوطني أحمد حجازي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن (الدوري السعودي) في الموسم الماضي 2022-2023.

وقرر العميد، الاستغناء عن حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يفقد الفريق خدمات مدافع الفراعنة لفترة تصل إلى ستة أشهر، مما دفع الإدارة في التفكير بفسخ عقده من أجل التعاقد مع لاعب بديل.

وبحسب صحيفة «سبورت» السعودية، فإن إدارة نادي اتحاد جدة والمدير الفني البرتغالي للفريق نونو سانتو، وافقوا على رحيل حجازي عن صفوف النمور؛ لفتح المجال للتعاقد مع مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن سانتو طلب من إدارة نادي الاتحاد السعودي، ضم مدافع أجنبي ورحيل حجازي وذلك قبل غلق سوق الانتقالات الجاري.

يأتي قرار موافقة إدارة اتحاد جدة على رحيل أحمد حجازي؛ بسبب غيابه عن الفريق لمدة لن تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى تخوف الإدارة من تكرار إصابات قائد الفريق في الموسم الماضي، لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي 3 مرات، وهو ما يهدد عودة اللاعب لمستواه المعهود من جديد.

وفتحت إدارة النادي السعودي، محادثات مع حجازي لمناقشة عملية فسخ عقده بالتراضي مع العميد، ثم التحرك للتعاقد مع مدافع أجنبي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحمد حجازي، انضم إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي معارًا في موسم 2020 من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي قبل أن يتمم انتقاله بشكل دائم في 2021، وخاض مع الفريق 82 مباراة سجل من خلالها 10 أهداف بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري روشن بالموسم المنقضي.