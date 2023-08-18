نقيب الموسيقيين يقرر إيقاف "كزابيرو" بسبب إساءته لأحمد زويل

أصدر نقيب عام المهن الموسيقية ، الفنان مصطفى كامل قرارا بإيقاف مطرب المهرجانات الشعبية أحمد خالد الشهير ب "كزابيرو"، وذلك بعد نشر مقطع فيديو يحتوي على كلمات خادشة للحياء ومسيئة لسمعة رموز علمية.

وبناء على ماورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظ خادش تحت مسمي ((عليا الطلاق)) وذلك من خلال المؤدي احمد خالد الشهير ب ( كزابيرو ) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوي العالم بأكمله.

قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٠ مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقه من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الاقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

مع التنبيه على كافة المطربين الشعبيين في حال قيام اي عضو بأداء هذه الأغنية بهذا اللفظ الغير أخلاقي والمسيء سيتم إحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية وإصدار قرارات رادعه في هذا الشأن للمحافظة على قيمنا المجتمعية واعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن.

ويهيب النقيب العام بضرورة الالتزام الاخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسع شهور الماضية وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة لمن يخالف ذلك.