فيوتشر يضم مدافع إنبي استعدادا للموسم الجديد

تعاقد مجلس إدارة نادي فيوتشر، اليوم الخميس، مع خالد رضا مدافع نادي إنبي، لمدة 3 مواسم قادمة وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

جاء ذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد من المسابقات المحلية والأفريقية.

شهد توقيع العقود حضور وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر، والمهندس أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

بدأ خالد رضا مسيرته مع عالم كرة القدم في نادي النصر، وانتقل منه إلى نادي وادي دجلة مطلع موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل إلى إنبي في صيف عام 2021.

انطلق تدريب فريق فيوتشر أمس استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعدما حصل لاعبي الفريق على راحة سلبية طويلة في الفترة الماضية .

يقود تدريبات الفريق المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذى تولي المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذى رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

كان فيوتشر قد وجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.