نجوم "خمس جولات" يشاهدون الفيلم مع الجمهور فى السينمات

حرص أبطال فيلم “خمس جولات” على مشاهدته مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرحه أمس الأربعاء، والتقط الجمهور العديد من الصور مع كل من الفنانن ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وداليا شوقي.



تأتي هذه الجولات ضمن خطة وضعها صناع العمل لمشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات، بعد العرض الخاص الذي أقيم الإنين الماضي.

كانت الشركة المنتجة طرحت أمس ثاني أغاني فيلم "خمس جولات" وهي " بين نارين"، والتي تمثل التعاون الأول بين المطربة عايدة الأيوبي، ومطرب الراب أرسينك، وهي من إخراج مازن أشرف، وإنتاج يحيى علام.



فيلم "5 جولات" للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.