المؤبد لعاطل والمشدد 15 سنة لشقيقه قتلا جارهما بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد كما عاقبت شقيقه بالسجن المشدد ١٥ سنة لقتلهما جارهما سائق توك توك بعد سرقته، والمشدد ١٠ سنوات لشريكهما الذى ساعدهما فى بيع المسروقات ونقل جثة المجنى عليه فى المرج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين “إسلام.م” عاطل وشقيقه “م.م” سباك وشريكهما “ف.ا” اتفقا على سرقة جارهم وقتله عقب استدراجه لتوصيلهم وأخذ التوك توك الذى يعمل عليه.

أخطرت أسرة المجنى عليه باختفائه طيلة يومين وتصادف بلاغ بالعثور على جثة شخص بأحد الطرق الزراعية دون أوراق شخصية، وبالكشف عنه تبين أنه المجنى عليه الذى أخطرت أسرته باختفائه، وتبين أنه يعمل على توك توك وتم قتله بطعنات متفرقة فى البطن والقلب أدت لمقتله فى الحال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة طمعا فى بيع التوك توك وتقسيم حصيلة البيع بينهم، عقب استدراج المجنى عليه وسرقته حيث أوهموه بانتظار أحد الأشخاص فى منطقة خالية من المارة وقاما بمغافلة المجنى عليه وقام المتهم الأول بتوجيه عدة طعنات له بعدما أظهر المجنى عليه مقاومة المتهمين ومحاولة الهرب لكنهم قتلوه فى الحال.

وقال المتهم الثالث فى اعترافاته، إنه لم يقتل وساعدهم فى بيع التوك توك ونقل جثة المجنى عليه لأحد الأراضى الزراعية مقابل مبلغ مالي، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة تلقى اتصالا من المتهمين أخبروه بسرقة توك توك ويجب الحضور لمساعدتهم ولم يعرف بوجود الجثة، وعندما وصل إليهم، وجد المجنى عليه أمامه غارقا فى دمائه فساعد المتهمين فى التخلص من المجنى عليه

وأكد أنه لف الجثة داخل جوال وألقاها بالزراعات، وأخذ التوك توك وغادر المكان، واتفق بينهم على بيعه والتخلص منه مقابل ٣٠ ألف جنيه، حصل منهم على مبلغ ١٠ آلاف جنيه.

وأقر المتهم الرئيسى بما جاء فى اعترافات المتهم الثالث، وأنه خطط برفقة شقيقه لقتل المجنى عليه وسرقته.

أكد الضابط مجرى التحريات فى الواقعة، أنه بتفريغ الكاميرات المتواجدة بآخر مكان تواجد به المجنى عليه تبين وجود شخصين يستقلان معه ويغادران من أمام الشارع الذى اعتاد المجنى عليه الانتظار به، وبعمل التحريات حول المتهمين، تم التوصل إليهم وتبين أن أحدهم عاطل وله معلومات جنائية بوقائع سرقات، وبإحضار المتهم الثانى أنكر معرفته بالواقعة، إلا أنه بعد تضييق الخناق عليه، وأن المتهم الرئيسى اعترف بالواقعة ومواجهته بالكاميرات، أقر واعترف بارتكاب الواقعة والتفاصيل بالكامل، وأرشد عن المتهم الذى ساعدهم فى ارتكاب الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتغيب سائق توك توك عن مسكنه طيلة يومين، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى المتهمين مرتكبى الواقعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فى التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.