تكريم سوسن بدر في الدورة الخامسة لمهرجان ميدفست مصر



أعلن مهرجان ميدفست مصر في دورته الخامسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تكريم النجمة الكبيرة سوسن بدر عن مجمل أعمالها الفنية، خلال أحداث الدورة الخامسة من المهرجان بجانب تكريم دكتور نبيل القط في الدورة الخامسة للمهرجان التى تقام في الفترة من ١٤-١٧ سبتمبر ٢٠٢٣.

د. نبيل القط هو استشاري الطب النفسي، خبرته امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا في المجال الطبي، وعشرين عامًا كمستشار نفسي.

كان المهرجان قد أعلن عن مسابقة خاصة بالفوتوغرافيا سيتم اختيار أفضل ١٥ صورة يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم وسيتم عرضها خلال أيام المهرجان.

وأطلق المهرجان البوستر الرسمي والذي يحمل شعار الوصم في الفترة من ١٤ ل ١٧ في مركز التحرير الثقافي بالقاهرة، وكان الملتقى قد أعلن عن أعضاء لجنة التحكيم مسبقاً والمكونة من كل من رئيس اللجنة المخرج الكبير يسري نصر الله، الممثلة الشابة ثراء جبيل، المنتج والمخرج المصري محمد تيمور، والتونسية منال السويسي رئيسة الجامعة التونسية لنوادي السينما ومؤسسة مهرجان "بعيونهن"، وسيتم عرض جدول الندوات والأفلام المشاركة لاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالملتقى.

ومنذ فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في الملتقى وصل لهم العديد من الأفلام من جميع الدول سواء مصر أو الدول العربية أو غيرها من حول العالم، وتم غلق باب التقديم وسيتم الإعلان عن الأفلام المشاركة بعد أن تقوم لجنة التحكيم الخاصة بالمشاهدة واختيار الأفلام اثناء الملتقى.

ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي للأفلام القصيرة، ويعتبر الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يستهدف تقديم الفعاليات المرتبطة بالصحة والقضايا الاجتماعية في الأفلام عبر عرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة الدولية، يعقبها مناقشات عن محتوي قضية الفيلم من وجهة نظر الجمهور، كما ينظم المهرجان الحلقات النقاشية والندوات المتعلقة بالصحة والأفلام ببرنامج على مدار السنة.