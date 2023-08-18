فى ذكرى ميلاده.. محطات في حياة «أسطورة المقالب» إبراهيم نصر

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم نصر الذي اشتهر بتقديم شخصية زكية زكريا التي كان يقدمها خلال برامج المقالب وقدمها في الأفلام أيضًا.

ولد إبراهيم نصر النخيلي نسبة إلى مركز النخيلة من محافظة أسيوط لكنه ولد بحي شبرا بالقاهرة يوم 18 أغسطس 1946 والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة فقد كان مقاولاً معماريًا. عندما صار عمره قرابة العشرة سنوات بدأ في تقليد أقرباه، وأصبح المقلد والكوميديان الذي يضحك العائلة. وفي المدرسة ترأس فريق التمثيل وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا. وهو متزوج وليس له أولاد أخواته فؤاد وعياد وميلاد وعماد نصرالله إبراهيم النخيلى. حصل على ليسانس الآداب عام 1972.

وكانت بدايته الفنية عندما التقى بالشاعر والمؤلف بخيت بيومي الذي أقنعه بالذهاب معه إلى التليفزيون لكي يلعب دورًا دراميًا في برنامج تقدمه الراحلة أماني ناشد بعنوان "عزيزي المشاهد" وبالفعل تم اشتراكه وكان على الهواء مباشرة وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

حصل الراحل إبراهيم نصر أثناء دراسته على العديد من الجوائز والميداليات تقديرا لإسهاماته البارزة في فريق التمثيل بالجامعة، حيث بدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار وشارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت وتوالت شهرته الفنية حتى قام بتمثيل وبطولة عدة مسلسلات تليفزيونية منها "حكاية لها العجب" و"الزمن المر" كما شارك في عدة مسرحيات كما عمل في حلقات عديدة في برنامج الكاميرا الخفية الذي اعتاد تقديمه خلال شهر رمضان وحقق من خلاله شهرة واسعة للفنان إبراهيم نصر مجموعة لا بأس بها من الأفلام التي شارك في تمثيلها، نذكر منها "بيت بلا حنان" و"حد السيف" و"امرأة واحدة لا تكفي" وحسن اللول وفيلم "إكس لارج" وغيرها من الأفلام.

ورغم مشاركته في أعمال مسرحية وسينمائية ودرامية لكن شهرته الكبرى كانت من خلال برنامج "الكاميرا الخفية" الذي اعتاد تقديمه في شهر رمضان لعدة سنوات خاصة مع شخصية "زكية زكريا" التي حققت نجاحا كبيرا وقدمها في السينما أيضا.

ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 70 عاما وتمت الصلاة عليه في كنيسة بمنطقة الأزبكية وذلك يوم 12 مايو 2020.