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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسؤول أممي يعلن مقتل 19 شخصا من عمال الإغاثة منذ بدء الأزمة في السودان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلن منسق الشؤون الإنسانية التابع لمنظمة الأمم المتحدة في السودان إيدي رو، اليوم الخميس، مقتل 19 شخصا من عمال الإغاثة خلال الأزمة التي وقعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال المسؤول الأممي، في تصريحات نشرت مساء اليوم، إن المرافق الإنسانية في السودان تعرضت أيضا للهجوم، مبينا أنه تم نهب ما لا يقل عن 53 مستودعا للمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن السودان أصبح منذ اندلاع الأزمة من أكثر الأماكن خطورة وصعوبة على العاملين في المجال الإنساني، مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة مرتكبي الهجمات على عمال الإغاثة والمساعدات.

 

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