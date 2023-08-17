أمريكا تُدرج 4 روس على قائمة العقوبات بتهمة التورط في تسميم المعارض أليكس نافالني

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أربعة أفراد روس على قائمة العقوبات؛ لاتهامهم بالتورط في تسميم المعارض الروسي أليكس نافالني.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي ورد على موقعها اليوم، أن الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على أربعة من عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وهم أليكسي ألكساندروفيتش ألكساندروف، وكونستانتين كودريافتسيف، وإيفان فلاديميروفيتش أوسيبوف، وفلاديمير ألكساندروفيتش بانيايف، وفقا لقانون محاسبة سيادة القانون سيرجي ماجنيتسكي لعام 2012 لمشاركتهم في تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في شهر أغسطس عام 2020.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تفرض أيضا قيودا على التأشيرات على ألكساندروف وكودريافتسيف وأوسيبوف وبانيايف لتورطهم في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفقا لقانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2023.

وأشارت إلى أن قرارات اليوم هي تذكير بأن هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وستواصل الولايات المتحدة استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأعمال الفظيعة.

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية، بتصنيف ألكساندروف، كودريافتسيف، أوسيبوف، وبانيايف، وفقًا لقانون ماغنيتسكي الروسي لقيامهم بالعمل كعملاء أو نيابة عن شخص في مسألة تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى للمعترف بها دوليا.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون “اليوم نذكر- الرئيس الروسي- فلاديمير بوتين ونظامه بأن هناك عواقب ليس فقط لشن حرب غير مبررة ضد أوكرانيا، ولكن أيضا لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الروسي”.

وأضاف أن”محاولة اغتيال أليكسي نافالني في عام 2020 تمثل إزدراء الكرملين لحقوق الإنسان، وسنواصل استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفنا لمحاسبة جلادي الكرملين”.