وديا.. البنك الأهلي يفوز على دجلة قبل السفر لبرج العرب

انتهت منذ قليل المباراة الودية التجريبية التى جمعت فريقى البنك الأهلي ووادى دجلة وانتهت بفوز البنك الأهلي بهدف سعيدو سيمبوري.

شهدت المباراة ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب دفع بهم بابافاسيليو المدير الفني لتجهيزهم للمرحلة المقبلة

كما شهدت المباراة مشاركة بعض الصفقات الجديدة سيرجى اكا وعبد اللطيف جريندو وأحمد مدبولى ومعاذ الحناوى علي مدار شوطى اللقاء

ومن المقرر ان يحصل لاعبي فريق البنك الأهلي علي راحة ٢٤ ساعة قبل السفر إلى مدينة برج العرب بعد غد السبت للدخول في معسكر مغلق لإستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.