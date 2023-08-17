الخارجية الألمانية تدعو لفرض عقوبات على النيجر

دعت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة المجلس العسكري في النيجر، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم واعتقله.

وأوضحت الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، وفقًا لقناة (فرانس 24)، أنه بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك، أجريت في الأيام الأخيرة محادثات حول النيجر مع شخصيات عدة بينها نظيرتها الفرنسية والأمريكي.

يشار إلى أن المجلس العسكري في النيجر استولى على السلطة في الـ 26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.