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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين تثمن الموقف الفنزويلي الداعم لها

وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي
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ثمن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، مواقف جمهورية فنزويلا الثابتة والداعمة لدولة فلسطين ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

جاء ذلك لدى استقبال المالكي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سفير جمهورية فنزويلا المعتمد لدى دولة فلسطين ماهر طه، حيث أبلغه رسميا بقرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدى دولة فلسطين من مكتب تمثيل إلى مستوى سفارة.

ورحب الوزير المالكي بهذا القرار التاريخي، الذي يأتي تتويجا لمتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وشعبيهما، مؤكدا أن فنزويلا تقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعتبر القضية الفلسطينية هي قضية فنزويلا وفي صلب اهتماماتها، وتقدم على الدوام دعمها اللامحدود لدولة فلسطين في مختلف المجالات.

من جانبه، نقل السفير طه تحيات الرئيس الفنزويلي مادورو إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس، وتحيات وزير الخارجية الفنزويلي إلى الوزير المالكي، كما وجه دعوة لرئيس دولة فلسطين ووزير الخارجية والمغتربين لزيارة فنزويلا، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم الدعم لدولة فلسطين في توجهاتها الدولية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بحث الطرفان تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين ونقلها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

رياض المالكي فنزويلا رام الله