حزب نمساوي يقود تحركات برلمانية لمكافحة التضخم في البلاد

أكد أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي "اس بي او"، أنه سيقود تحركات برلمانية بالتنسيق مع كافة الأحزاب لمكافحة التضخم في البلاد.

وقال بابلر، في مؤتمر صحفي في انسبروك اليوم الخميس، إن الخلافات الحزبية يجب أن تتراجع في ظل أزمة التضخم، مشيرا إلى إجراء مشاورات مع رئيس حزب الحرية اليميني هربرت كيكل للقيام بعمل برلماني مشترك لإيجاد حلول عملية لأزمة التضخم.

وأوضح بابلر، أنه في ضوء التضخم المرتفع باستمرار هناك حاجة إلى إجراءات استثنائية وإجراءات متسقة ضد التضخم، لافتا إلى أنه من خلال التدخلات والإجراءات قد يكون من الممكن "الضغط "على التضخم، موضحا أن 50 بالمائة من التضخم مدفوعة بالرغبة في جني الأرباح.

وأضاف بابلر، أنه يجب على الحكومة الآن التدخل بشكل استراتيجي مثل تجميد الإيجارات حتى عام 2025 وتجميد ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية مع قيام لجنة الأسعار ومكافحة التضخم بمعاقبة الانتهاكات بشدة بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك تدخلات في تثبيت أو خفض أسعار الفائدة المصرفية.