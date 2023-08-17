الجيش الليتواني يجري تدريبات على حدود بيلاروسيا

صرحت وزيرة الداخلية في ليتوانيا، آجني بيلوتيتي، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة وقوات حرس الحدود سوف يجرون تدريبات مشتركة في 27 أغسطس الجاري في إطار الاستعداد للتهديدات المحتملة على الحدود مع بيلاروسيا.

حيث نقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا، عن بيلوتيتي قولها للصحفيين: "نخطط لإجراء تدريب في 27 أغسطس لاختبار عدة سيناريوهات".

ووفقًا لوزيرة الداخلية، فإن السيناريو الأول يتعلق بالهجرة "في بعض المواقف غير العادية"، والثاني يتعلق بالرد على "تهديد عسكري مختلط" على الحدود فيما تدرس سلطات ليتوانيا أيضًا دعوة حرس الحدود وضباط آخرين من إستونيا ولاتفيا وبولندا للانضمام إلى التدريبات.

وتابعت أن الخطط المحدثة تضمن تعزيزًا سريعًا للقوات على الحدود الليتوانية في حالة ارتفاع مستوى التهديد، دون الحاجة إلى تنسيق إضافي بين المؤسسات.

وتم تحديث الخطط ردًا على وصول قوات "فاجنر" إلى بيلاروسيا بعد تمرد قصير الأمد في روسيا، ووفقًا لزعماء البلطيق والبولنديين، هناك حوالي 4000 جندي من "فاجنر" في بيلاروسيا.