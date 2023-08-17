مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد أهمية المساهمة الدولية في مجال مكافحة المخدرات

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أهمية مساعدة المجتمع الدولي للعراق في مجال مكافحة المخدرات التي تمثل تحديا جديدا لا يقل عن تحدي الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء الأعرجي بالسفيرة الأسترالية في بغداد بولا غانلي، وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، حيث بحثا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري وأهمية حث الدول على سحب رعاياها منه تمهيدا لإنهائه، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات.

وشدد الأعرجي على أهمية مساعدة المجتمع الدولي للعراق في مجال مكافحة المخدرات، مؤكدا أن "العراق امتلك خبرات كبيرة خلال حربه ضد الإرهاب".