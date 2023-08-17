يرتدي إرث عدو مبابي.. رقم قميص ديمبلي مع باريس سان جيرمان

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، عن رقم قميص الجناح عثمان ديمبلي مع الفريق، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة بلغت 50.4 مليون يورو، ويعقد يمتد حتى صيف 2028.

ودفع البي إس جي قيمة الشرط الجزائي في عقد ديمبلي مع النادي الكتالوني، ليحصل الأخير على 35 مليون يورو مقابل الإستغناء عن الجناح الفرنسي، فيما ذهب المبلغ المتبقي لصالح اللاعب من قيمة صفقة البيع النهائي.

وأعلن سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رقم قميص ديمبلي مع الفريق، ليرتدي لاعب البرسا السابق، القميص رقم 10 بداية من موسم 2023-2024.

وكان القميص رقم 10 يرتديه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قبل انتقاله إلى صفوف الهلال السعودي في سوق الانتقالات الجاري، ليصبح إرثًا للاعب منتخب فرنسا ديمبلي، ليكمل سلسلة الأساطير التي ارتدت هذا القميص، حيث استعرض النادي الباريسي، أساطيره التي سبق لها ارتداء الرقم 10 وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش.

نيمار في السنوات الأخيرة تربطه علاقة سيئة للغاية بنجم الفريق كيليان مبابي، ودخل الثنائي في صراعات مثيرة، وتدخلت فيها والدة مبابي لفض النزاع بينهما وكذا الدفاع عن نجلها، لتحتل أزمة نيمار ومبابي عناوين الصحف خلال هذه الفترة.

عثمان ديمبلي

وكان فريق باريس سان جيرمان، استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لبطولة الدوري الفرنسي، بالتعادل السلبي مع لوريان، في الجولة الأولى من المسابقة.