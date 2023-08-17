لبنان: نرفض استقبال أي مهاجر غير شرعي لا يحمل الجنسية اللبنانية

شددت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم على رفض لبنان استقبال أي شخص غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما كانت نقطة انطلاق القارب الذي كان على متنه.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، أكدت فيه أن لبنان تبلغ بإنطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه بإتجاه قبرص، موضحة أن لبنان ملتزم باستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها.

وأكدت الخارجية اللبنانية، إدانتها للهجرة غير الشرعية، معربة عن قلقها إزاء ما وصفته بإزدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخاصّة السوريين منهم، معتبرة أن هذه الدول ترفض إدخال المهاجرين السوريين غير الشرعيين إليها وتعيدهم قسرا عبر دول ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها "غير آمنة" - على حد ما ورد بالبيان.