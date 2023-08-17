الزمالك يوضح حقيقة توقيع عقود بيع "زيزو" لناد سعودي

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر حكم قضائي بعزله، عن موقف النادي من بيع أحمد سيد زيزو لأحد أندية السعودية، وحقيقة توقيع مجلس الإدارة على عقود بيع اللاعب لصالح النادي السعودي.

ونفى منصور في تصريحات إعلامية مساء اليوم الخميس، توقيع مجلس إدارة الزمالك على عقود احتراف اللاعب لنادي سعودي، مؤكدا أن اللاعب مستمر مع الزمالك.

وأشار منصور، إلى أن الاخبار التي تفيد رغبة مجلس الزمالك الحالي في بيع زيزو لنادي السعودي من أجل سداد مديونيات النادي غير صحيحة.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ