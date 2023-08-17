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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور: خزينة الزمالك ستنتعش بسبب اشتراكات الأعضاء وعقوبة كهربا

مرتضي منصور
مرتضي منصور
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قال مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر حكم قضائي بعزله ويدير النادي من الخارج حاليا، إن خزينة الزمالك ستنتعش بـ90 مليون جنيه مستحقات على بعض الاعضاء سواء الإشتراك السنوي او مديونيات متأخرة  .

أضاف منصور عبر حسابه بفيس بوك اليوم الخميس، أيضا يستحق لنادي الزمالك حوالي 100 مليون جنيه غرامة عقوبة محمود عبد المنعم كهربا واخر موعد لدفعهم ٦ أكتوبر القادم.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ

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