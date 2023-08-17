مرتضى منصور: الحجز على أرصدة الزمالك يمنعنا من أداء مهامنا

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر حكم قضائي بعزله ويدير النادي من الخارج، أن النادي الأبيض ليس مديونا لأحد لأن رصيده في البنوك ما يقرب من 100 مليون جنيه وللأسف محجوز عليهم من أحد الاشخاص الذي لا هدف له إلا تدمير نادي الزمالك بعد أن رحل عنه ونجح في تدميره لمدة 10 سنوات.

أضاف منصور عبر حسابه بفيس بوك اليوم الخميس، لنادي الزمالك طرف الشركة الراعية حوالي 120 مليون جنيه.

وتابع منصور، اتفقنا مع أحد رجال الأعمال علي تخصيص بعض المحلات لشركتة مقابل 37 مليون جنيه والرجل أصدر الشيك لكن النادي عاجز عن صرفه بسبب الحجز علي أرصدته.

وأشار، ارسل الإتحاد الافريقي والإتحاد الدولي لنادي الزمالك مبلغ 900 ألف دولار ما يعادل 30 مليون جنيه مصري والنادي عاجز عن صرفهم بسبب هذا الشخص وحجوزاته، وهو ما يمنعنا كمجلس من أداء مهامنا.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.ِ



