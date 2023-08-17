وفاء النيل ضمن مناقشات قصور ثقافة بني سويف

أقامت مكتبة الطفل والشباب بأبو صير الملق محاضرة عن "وفاء النيل"، تحدث الكيميائي وائل قرنى عن نهر النيل بصفة عامة وأيضا تحدث عن الاحتفال قديما عند الفراعنة وسبب تقديسهم لنهر النيل، كما عقدت مكتبة ببا لقاء تثقيفي بعنوان “القضية السكانية”.

ناقشت نجلاء الصاوي، أسباب القضية السكانية وهى الجهل فى العادات والتقاليد الخاطئة والزواج المبكر، ثم تحدث محمد سعد عن دور الإعلام وكيفية إعداد رسائل توعية فى هذا النطاق، بينما تحدث الشيخ محمد محمد عن تنظيم الأسرة، كما تناولت الدكتورة سمر الجبالي عن أضرار الزواج المبكر.

أقام بيت ثقافة اهناسيا الخضراء ورشة حكي عن "إتباع تنظيم إشارات المرور"، بإشراف نادية أحمد، جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة، وضمن أنشطة الصيف أقيمت ورشة تعليم مهارات الرسم بقصر ثقافة بني سويف تحت إشراف سحر نصر ومحمد محسن كما تم عمل عرض سينما الطفل بإشراف منال هارون ونظمت مكتبة طنسا بني مالو، محاضرة تمكين ثقافي عن ذوي الهمم بإشراف احمد عوض، وورشة أعمال خرز تمكين ثقافي بقصر ثقافة شرق النيل القائم بالعمل عمرو أحمد.

نفذت مكتبة الحي الثاني شرق النيل محاضرة بعنوان "الاهتمام بالمسنين وطرق معاملتهم" حيث تم عمل جلسة مع بعض المسنين لمعرفة طرق تفكيرهم واهتماماتهم ومعرفتهم عن قرب وبعد ذلك، تمت المحاضرة بإشراف احمد صابر وتحدث عن رعاية الإنسان فى جميع المراحل العمرية ومن باب أولى أن تتضاعف الرعاية فى مرحلة الشيخوخة، بجانب أمسية شعرية ببيت ثقافة اهناسيا المدينة لشعراء نادى أدب إهناسيا المدينة وهم مصطفى محمد، منصور النويرى، ربيع إمام، بالإضافة إلى عقد أمسية شعرية ببيت ثقافة الفشن حول أشعار عمر الخيام شارك فيها الشاعر أحمد هيكل والشاعر سعيد الرهاوي.