افتتاح معرض فني للنحت بقصر ثقافة طنطا

استضافت قاعة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية، فعاليات معرض فني للنحت لقصر ثقافة طنطا، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني فعاليات المعرض، وبحضور عدد من الرواد والمهتمين بالشأن الثقافي والفني بالمحافظة.

افتتح المعرض نجلاء نصر، مديرة قصر ثقافة طنطا، يرافقها الدكتور عبد الواحد محمد، رئيس قسم النحت بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، والسيد ربيع، المدير المالي والإداري بفرع ثقافة الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

حمل المعرض اسم "النحت عبر العصور التاريخية"، وقدم خلاله الفنان مصطفى عمار عددا من المنحوتات بلغ عددها 10 أعمال نحتية، عبرت عن مراحل فن النحت عبر التاريخ، منذ بداياته في العصر الحجري، ومرورا بالعصور: ما قبل التاريخ، والفرعوني، واليوناني، والروماني، والعصر الحديث، كما وضمت الأعمال الفنية تماثيل لعدد من الشخصيات التاريخية.

في سياق آخر، عقد قصر ثقافة طنطا، صباح أمس الأربعاء، محاضرة تثقيفية بعنوان "التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال"، أوضح خلالها محمد عبد الكافي، الخبير الرياضي بأن هناك العديد من الآثار السلبية على الأطفال جراء إدمانهم للألعاب الإلكترونية، منها: ظهور العديد من المشاكل الصحية، فضلا عن أنها تصيب الأطفال بسلوك عدواني تجاه أسرته وزملائه، والشعور الدائم بالإرهاق، والتوتر وضعف العضلات.