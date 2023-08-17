صور.. رامي عياش يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته في لبنان

احتفل نجم البوب اللبناني رامي عياش بعيد ميلاده ‏‎وسط أجواء مليئة بالحب مع زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش في لبنان.

‏‎ودخل رامي إلى الاحتفال على وقع المفرقعات النارية وأغنيته الأحدث "لمّة الحبايب" بحضور عدد من الأصدقاء من بينهم الإعلامية منى أبو حمزة والممثل طوني عيسى وغنوة محمود وغيرهم.

‏‎وبعد قطع قالب الحلوى احتفل رامي مع الموجودين بأغنيته الأخيرة "لمّة الحبايب" التي طرحها منذ أيام قليلة ماضية، وشاركت داليدا زوجته معه بالفيديو كليب للمرة الأولى منذ زواجهم.

‏‎يذكر أن الأغنية حصدت أكثر من مليوني مليون مشاهدة بعد يومين فقط من إصدارها وهي من كلمات محمد الرفاعي وألحان جان ماري رياشي.