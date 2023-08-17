صور.. رامي عياش يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته في لبنان

احتفل نجم البوب اللبناني رامي عياش بعيد ميلاده وسط أجواء مليئة بالحب مع زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش في لبنان.
ودخل رامي إلى الاحتفال على وقع المفرقعات النارية وأغنيته الأحدث "لمّة الحبايب" بحضور عدد من الأصدقاء من بينهم الإعلامية منى أبو حمزة والممثل طوني عيسى وغنوة محمود وغيرهم.
وبعد قطع قالب الحلوى احتفل رامي مع الموجودين بأغنيته الأخيرة "لمّة الحبايب" التي طرحها منذ أيام قليلة ماضية، وشاركت داليدا زوجته معه بالفيديو كليب للمرة الأولى منذ زواجهم.
يذكر أن الأغنية حصدت أكثر من مليوني مليون مشاهدة بعد يومين فقط من إصدارها وهي من كلمات محمد الرفاعي وألحان جان ماري رياشي.