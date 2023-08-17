الدوري السعودي.. محرز يقود هجوم الأهلي أمام الخليج

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) في موسمه الجديد 2023-2024.

ويحل الأهلي السعودي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الخليج، بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الجزائري رياض محرز، هجوم الراقي أمام الخليج، ضمن نجوم أهلي جدة الأجانب الجدد، التي تعاقد معهم النادي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحرس عرين الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، كما يتواجد في تشكيل الفريق الأساسي، البرازيلي إبانيز، وألان سانت ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة السابق.

ويغيب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة الحالي وليفربول الإنجليزي السابق عن مواجهة الخليج للإصابة، بعدما قاد الإمبراطور في الجولة الأولى من الدوري السعودي للفوز على الحزم بنتيجة 3-1، سجل خلالها لاعب السيليساو ثلاثة أهداف (هاتريك).

تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي - إبانيز - هندي - أليوسكي

خط الوسط: الجهني - كيسي - بودبوز

وفي الهجوم: رياض محرز - الرشيدي - ماكسيمين.

كما يغيب الدولي المصري محمد شريف عن قائمة الخليج في مباراته ضد أهلي جدة، بعدما تعاقد معه النادي السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي قادمًا من الأهلي بعقد يمتد لموسمين.

ويحتل أهلي جدة، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الخليج بالمرتبة السادسة عشرة بلا نقاط.