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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. مصر تفوز بالبطولة الإفريقية لكرة السرعة للمنتخبات

البطولة الإفريقية
البطولة الإفريقية لكرة السرعة
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نجح منتخب مصر في تحقيق لقب البطولة الأفريقية لكرة السرعة للمنتخبات والتي أقيمت في محافظة بورسعيد تحت رعاية المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة وأحمد الخطيب نائبا ورئيس الاتحادين الدولي لكرة السرعة الدائرية.

يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت البطوله فيها تتويج فريق الرواد كبطل للأندية الأفريقية للكبار فيما توج فريق القناة بالإسماعيلية بكأس الناشئين.


وقد شهد حفل الافتتاح البطولة حضور كلًا من اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة بالبطولة والتى أشادت بالعروض الرائعة التى قدمتها فريق عجميات التابع لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.
وقد شارك في البطولة 11 دولة وما يقرب من 150 لاعبا ولاعبة يتنافسون من أجل الفوز باللقب الأفريقي، الذي تحمله مصر منذ 5 بطولات سابقة.

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