مصر تفوز بالبطولة الإفريقية لكرة السرعة للمنتخبات

نجح منتخب مصر في تحقيق لقب البطولة الأفريقية لكرة السرعة للمنتخبات والتي أقيمت في محافظة بورسعيد تحت رعاية المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة وأحمد الخطيب نائبا ورئيس الاتحادين الدولي لكرة السرعة الدائرية.

يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت البطولة فيها تتويج فريق الرواد كبطلًا للأندية الأفريقية للكبار فيما توج فريق القناة بالأسماعيلية بكأس الناشئين.

شهد حفل افتتاح البطولة حضور كلًا من اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بالإضافة إلى رؤساء الوفود المشاركة بالبطولة والتى أشادت بالعروض الرائعة التى قدمتها فريق عجميات التابع لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.



وشارك في البطولة 11 دولة وما يقرب من 150 لاعب ولاعبة يتنافسون من أجل الفوز باللقب الأفريقي، الذي تحمله مصر منذ 5 بطولات سابقة.

ومن ناحية أخرى قد ظهر المنتخب الليبى بصورة طيبه بعد ان نجح في الحصول على المركز الثانى فى البطولة فى المرتبة الثانية برصيد 7 ميداليات فضية، كما فازو بالمركز الثاني في السولو والتتابع رجال وتتابع الثنائي واسرع لاعب.



وكان الاتحاد الليبى يحظى بدعم كبير من جانب رئيس الاتحاد ميلود بن عمر ونائب رئيس الاتحاد الافريقي والليبي الحاج رضوان ابو ليفة.

ومن جانبه اشاد المستشار عمر حسين، رئيس الاتحادين الإفريقي والعربي لكرة السرعة، بالدور الذي قد قام به كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومحافظ بورسعيد، وكذلك القائمين علي التنظيم الجيد للبطولة، مشيرا إلي ان وزير الشباب والرياضه لم يبخل بأى جهد سواء مادى او معنوى فى انجاح البطوله واظهار مصر بالصورة التى تليق بها.

وقال حسين أن هذه البطولة تعتبر بروفة قوية لدورة الألعاب الأفريقية، والتي تعد مؤهلة لبطولة الألعاب الأولمبية، فقط لدينا في بطولتنا 5 ألعاب غير أولمبية مثل كرة السرعة».

وتابع رئيس الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، «مشاركة كرة السرعة في بطولة مجمعة شيء مبشر لإدراجها في دورة الألعاب الأولمبية بالقريب العاجل، ولدينا قاعدة واسعة من ممارسي هذه اللعبة، كما أن الاتحاد المصري ينظم عددا كبيرا من البطولات والفعاليات، وهو ما جعل اللعبة تنتشر في مصر على نطاق واسع ومنحها أفضلية واضحة على الدول الأخرى».

كما قد قدم النائب الخطيب شكره للمستشار عمرو حسين، رئيس الاتحاد العربي والإفريقي لكرة السرعة، على حسن تعاونه في منح مصر شرف تنظيم هذه البطولة، وعلي جهوده في تطوير اللعبة ونشرها في مختلف أنحاء العالم، معربًا عن عظيم فخره بتنظيم هذه البطولة الرياضية الكبيرة واعدًا بتقديم أفضل التسهيلات والخدمات للمشاركين والحضور، ويتمنى للجميع النجاح والتوفيق في هذا الحدث الرياضي المهم.

ويذكر أن بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة تعد فرصة رائعة لعشاق الرياضة للتمتع بمنافسات قوية ومثيرة بين المنتخبات الإفريقية المتنافسة.

فيما يشارك في البطولة بعض الفرق من مختلف الدول الإفريقية، كما قد شهدت البطولة تنافس بين اللاعبون على أعلى المستويات ويقدمون عروضًا استثنائية.

تأتي بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرياضة وتطويرها في مصر والقارة الإفريقية ويعكس تنظيم هذه البطولة التزام مصر بتعزيز الرياضة المحلية والدولية وتوفير بيئة ملائمة للاعبين للتنافس والتميز.

والجدير بالذكر أن بطولة إفريقيا السادسة للمنتخبات في كرة السرعة قد شهدت منافسات مثيرة ومثيرة للاهتمام بين المنتخبات المشاركة، ستكون هذه البطولة فرصة رائعة لعشاق الرياضة لمشاهدة الأداء الرياضي الرائع والتشجيع للفرق المشاركة في هذا الحدث الكبير.