عماد الدين حسين: قرارات من الرئيس السيسي ترضي الكثيرين.. قريبًا

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توصيات الحوار الوطني تدل على اهتمام الرئيس بما ينتج عن الحوار الوطني وتفعيله، مشددًا على أن ما حدث تأكيد على أن الحوار لم يكن شيئًا عاديًا.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دي أم سي، مساء اليوم الخميس أن نتائج توصيات الحوار الوطني قياسية وجلسة الأمس استمرت أكثر من 10 ساعات، وتم التوصل من 60 إلى 65% من توصيات اللجان المختلفة في 19لجنة في المحاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.



وأشار إلى أن توصيات الحوار الوطني المرفوعة إلى الرئيس، سيتبعها قرارات من الرئيس تنصف كثيرين وترفع العبء عن آخرين، موضحًا: "سيكون هناك قرارات من الرئيس ترضي الكثيرين في المحاور الثلاثة بالحوار الوطني".



وتابع:"توصيات الحوار الوطني تحولت إلى المختصين لدراسات للتحول إلى قرارات لتنفيذها أو تشريعات عبر قنوات البرلمان، وستكون هناك نتائج ترضي الكثيرين في المحاور الثلاثة وفي حاجات جماهيرية ترضي الكثيرين وتخفيف الاعباء عن فئات اجتماعية معينة"، متوقعا أن تكون قضايا المرأة والشباب من أولويات المقترحات والتوصيات التي تلقاها الرئيس السيسي.